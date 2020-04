Wie haben sich die Preise für Häuser und Wohnungen im vergangenen Jahr entwickelt? Darüber gibt der Grundstücksmarktbericht Auskunft. (Karsten Klama)

Landkreis Osterholz. Etwas weniger Immobilienverkäufe und stark steigende Preise: Das sind die Kennzeichen des aktuellen Grundstücksmarktberichts für den Landkreis Osterholz. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Otterndorf zeigt darin unter anderem auf, dass frei stehende Ein- und Zweifamilienhäuser im Kreisgebiet im vergangenen Jahr durchschnittlich 12,3 Prozent teurer waren als im Jahr 2018. Die Preise für diese Immobilienart haben nach Auskunft der Experten seit 2015 um mehr als 45 Prozent angezogen. In den Nachbarlandkreisen Cuxhaven und Rotenburg lag der Preisanstieg im selben Zeitraum bei 40 beziehungsweise 25 Prozent.

Der Ausschuss hat sich für den Bericht die Kaufpreissammlung für rund 1700 Grundstücke angesehen, die im Vorjahr kreisweit gehandelt wurden. Und obwohl es rund ein Prozent weniger Verträge gab, stieg der damit verbundene Umsatz um zwölf Prozent auf 363 Millionen Euro an. Mehr als die Hälfte aller Kaufverträge betraf bebaute Grundstücke. Fast jeder vierte Vertrag galt einer Eigentumswohnung, und in 13 Prozent der Fälle wechselte unbebautes Bauland den Eigentümer. Weitere sechs Prozent entfielen auf landwirtschaftliche Flächen.

Geringes Bauland-Angebot

Dass die Zahl der Bauland-Verträge um fast ein Fünftel zurückging, ist laut Grundstücksmarktbericht „kein Zeichen für eine gesunkene Nachfrage“. Vielmehr sei das Angebot gering, und es seien „nur wenige neue Baugebiete“ hinzu gekommen. Der mittlere Kaufpreis liegt im gesamten Kreis Osterholz unverändert bei 105 Euro pro Quadratmeter. Dabei gibt es von Gemeinde zu Gemeinde große Unterschiede und auch innerhalb einer Kommune teils enorme Bandbreiten, wie die anhand der Berichtsdaten erstellte Kartengrafik zeigt. Sie enthält die Preisspannen, in denen erschließungsbeitragsfreie Wohnbauflächen im Jahr 2019 gehandelt wurden.

Antje Haase. (GAG Otterndorf)

Bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen stiegen die durchschnittlichen Ackerland-Preise im vergangenen Jahr nicht nennenswert an, die für Grünland kletterten um rund fünf Prozent. Seit 2010 ist nach Angaben der Gutachter aber durchaus ein ziemlicher Preisanstieg zu beobachten. Seither seien die Bodenwerte für Acker um mehr als 80 Prozent und für Grünland um knapp 60 Prozent gestiegen.

Wie sich die Corona-Pandemie auf den Grundstücksmarkt in diesem Jahr auswirken wird, ist nach den Worten der Gutachter zurzeit nicht seriös vorherzusagen. Absehbar sei: Wegen der einbrechenden Konjunktur werde einigen Privaten wie Geschäftsleuten die Grundlage zur Mietzahlung für Wohn- und Geschäftsräume fehlen. Vor allem Einzelhändler, Gastwirte und die Betreiber von Managementimmobilien seien von der Insolvenz bedroht. „Es ist davon auszugehen, dass sich eine Rezession auch negativ auf den Immobilienmarkt auswirken wird“, heißt es in der Pressemitteilung zum Grundstücksmarktbericht. Mitentscheidend sei, wie schnell und wie wirkungsvoll staatliche finanzielle Unterstützungen greifen und wie der Finanzsektor damit umgehe. Auch internationale Veränderungen dürften den Markt beeinflussen.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Otterndorf ist eines von landesweit neun Gremien dieser Art. Er hat drei Standorte (Osterholz-Scharmbeck, Rotenburg und Stade), ist außerdem auch für den Landkreis Cuxhaven zuständig und gehört zum Landesamt für Geoinformation und Liegenschaften Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Otterndorf. Dieser Behörde untersteht unter anderem auch das Katasteramt Osterholz-

Scharmbeck.

Als neue Leiterin des zuständigen Otterndorfer Dezernats und zugleich auch als Vorsitzende des Gutachterausschusses fürs Elbe-Weser-Dreieck ist seit einigen Wochen Antje Haase tätig. Sie löst in beiden Funktionen Ernst Kramer ab, der im Vorjahr in den Ruhestand gegangen war. Haase hat nach dem Studium der Geodäsie in der Landesverwaltung und zeitweilig auch in der freien Wirtschaft als Sachverständige gearbeitet. Ihr Bürostandort ist der ihres Vorgängers: Haase arbeitet in der Dienststelle Osterholz-Scharmbeck.

Ehrenamtlicher Ausschuss

Die Mitglieder der regionalen Gutachterausschüsse sind ehrenamtlich tätig. Sie bringen ihr berufliches Fachwissen und ihre regionale Marktkenntnis in die Grundstückswertermittlung ein: Immobilienwirte und -makler, Architekten, Bauingenieure oder auch Landwirte. Es geht laut Pressemitteilung darum, „den regionalen Grundstücksmarkt für jeden transparent, objektiv und verlässlich abzubilden“. Das ist gesetzlich so gewollt: Immobilienverträge sind nach Paragraf 195 des Baugesetzbuchs von der beurkundenden Stelle in Kopie dem Gutachterausschuss zu überlassen. Darüber hinaus ermittelt der Gutachterausschuss im Auftrag von Eigentümern oder Gerichten die jeweiligen Verkehrswerte für bebaute oder unbebaute Grundstücke.

Obwohl sie die Preise und Umsätze des Vorjahres enthält, heißt die aktuelle Veröffentlichung nunmehr „Grundstücksmarktbericht 2020“. Der Bericht ist als Download (Schutzgebühr 60 Euro) oder als Druck (95 Euro) im Katasteramt Osterholz-Scharmbeck, Pappstraße 4, erhältlich. Die neu ermittelten Bodenrichtwerte wiederum wurden auch im Internet unter www.gag.niedersachsen.de veröffentlicht. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0 47 91 / 3 06 46.