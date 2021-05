Nahmen die neue Carsharing-Station gemeinsam offiziell in Betrieb: Kerstin Homrighausen von Cambio mit Mara Jekosch von der Initiative Mobilität und Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann (von links) (Lutz Rode)

Lilienthal. Das Carsharing-Angebot in Lilienthal wächst. Seit Montag gibt es auch am Marktplatz an der Bahnhofstraße/Ecke Hauptstraße eine Station, an der Autos stunden- und tageweise gebucht werden können. Die neue Anlaufstelle ergänzt die Station, die der Bremer Anbieter Cambio seit 2018 auf dem Grundstück der Diakonischen Behindertenhilfe an der Moorhauser Landstraße betreibt. Weil sich die Nutzerzahlen auf 160 verdoppelt haben, folgt nun der nächste Schritt. „Es war an der Zeit für zwei weitere Autos“, sagte Geschäftsführerin Kerstin Homrighausen, als sie am Nachmittag den neuen Standort zusammen mit Bürgermeister Kristian Tangermann und Mara Jekosch von der Initiative Mobilität in Betrieb nahm.

Ein Ford Fiesta und ein familienfreundlicher Hochdachkombi Citroen Berlingo sind von nun an mitten im Ort stationiert. Die zentrale Lage ist aus Sicht der Betreiber wie gemacht für das Carsharing: Die Haltestelle der Linie 4 liegt nur wenige Meter entfernt, viele Menschen wohnen rundherum und auch sonst ist der Parkplatz gut zu erreichen.

Direkt neben den beiden Stellplätzen befindet sich eine Ladestation für Elektroautos, die den Osterholzer Stadtwerken gehört. Doch das ist eher noch eine Kombination für die Zukunft: Denn fürs Erste setzt Cambio in Lilienthal keine E-Autos ein, sondern stellt Fahrzeuge mit klassischem Verbrennermotor bereit. Beim Anbieter befürchtet man, dass gerade Neukunden, die das Ausleih-System erst kennen lernen wollen, den oft noch ungewohnten Umgang mit dem E-Antrieb als zusätzliche Barriere empfinden könnten. „Dieses Wagnis erschien und doch etwas zu groß“, sagt Kerstin Homrighausen.

Ansonsten scheinen die Lilienthaler keine Berührungsängste mit dem Carsharing zu haben. Mara Jekosch von der Initiative Mobilität ist selbst ein Beispiel dafür: Ihren Zweitwagen hat die Familie abgeschafft, das meiste wird im Ort mit dem Fahrrad erledigt. Und wenn dann doch mal ein zweites Auto benötigt wird, greifen die Jekoschs aufs Carsharing zurück. In der Vergangenheit, so die Lilienthalerin, habe das aber nicht immer wunschgemäß funktioniert, weil Termine bei zwei vorhandenen Autos oft ausgebucht waren. Durch die erweiterte Flotte steigen nun die Chancen, zum Zuge zu kommen. Jekosch hat sich schlau gemacht und erfahren, dass ein Carsharing-Auto im städtischen Bereich 16 private Autos ersetzt. „Wir freuen uns sehr über dieses positive Zeichen für nachhaltige Mobilität“, sagte sie.

Für Bürgermeister Kristian Tangermann kommt es auf den „richtigen Mix“ der verschiedenen Verkehrsmittel an, wenn man Menschen dazu bringen will, aufs eigene Auto zu verzichten. Wichtig seien die Schnittstellen, an denen man problemlos von einem Verkehrsmittel ins andere wechseln könne. „Straßenbahn, Busse und gut ausgebaute Radwege nach Bremen und ins Umland ermöglichen es vielen Lilienthalern, ohne eigenes Auto zu leben. Carsharing ist für diese Menschen eine wichtige Ergänzung, um jederzeit mobil zu sein“, sagte der Bürgermeister am Montag beim Eröffnungstermin.

Dass es mit dem neuen Standort geklappt hat, darüber ist er erfreut. Tangermann deutete an, dass kostenlose öffentliche Parkplätze nicht ohne weiteres für einen anderen Zweck fest vergeben werden können, weil sie häufig auch Teil von Baugenehmigungen seien. Das Umweltpaket, zu dem die Ausweitung des Carsharing-Angebots gehört, wurde Ende 2019 beschlossen. Wegen der geltenden Regelungen brauchte es also knapp anderthalb Jahre bis zur Umsetzung.

Cambio Bremen bietet nach eigenen Angaben fast 20.000 Kunden in Achim, Bremen, Bremerhaven, Leer, Lilienthal und Wilhelmshaven stationsbasiertes Carsharing mit insgesamt 460 Autos an 124 Stationen an. In Bremen gibt es die so genannte Free-Floating-Flotte „smumo“, bei der Autos in einem festgelegten Geschäftsgebiet nach Bedarf ausgeliehen und abgestellt werden können.

Zur Sache

Carsharing mit E-Autos

Jeweils ein reines Stromauto bieten die Stadtwerke Rotenburg seit November 2019 in der Kreisstadt und neuerdings in Visselhövede als öffentliche Carsharing-Fahrzeuge an. Von der erstmaligen Registrierung bis zur ersten Fahrt dauere es nur 15 Minuten, sagt Hajo Buthmann, der dafür zuständige Mann bei dem Versorgungsunternehmen. Reserviert und geöffnet werden die Autos per App, mehr als 50 registrierte Nutzer gebe es, sie seien zwischen 18 und 75 Jahre alt. Manche hätten gar kein eigenes Auto, manche leihen sich zum Spaß ein Auto aus, manche hätten ein E-Auto gekauft und wollten im Vorfeld ein wenig üben. Und es gebe Menschen, die reisten mit dem Zug an, um mit dem Leihauto Verwandte in Nachbarorten zu erreichen. Fünf bis 15 Buchungen gebe es pro Monat. „Wir verdienen da kein Geld mit“, so Buthmann, der von einem „Angebot für die Bürgerinnen und Bürger“ spricht. Denn: „Ein großer Carsharinganbieter würde hier nicht herkommen.“ Sollte die Auslastung nach Corona wieder besser werden, sei der Betrieb kostendeckend möglich. Die Ausleihtarife sind unter www.stadtwerke-rotenburg.de/carsharing.html zu finden.