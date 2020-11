In Lilienthal ist die Grundschule Falkenberg wegen Corona geschlossen. Eine zweite Lehrkraft ist infiziert. Das hat der Landkreis Osterholz am Freitag bestätigt. (BRITTA PEDERSEN)

Lilienthal. An der Grundschule in Falkenberg ist eine zweite Lehrkraft mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Osterholzer Kreisbehörde am Freitag offiziell bestätigt. Demnach ist das positive Testergebnis am Vormittag beim Gesundheitsamt eingegangen. Schon am Donnerstag hatte der Landkreis die Öffentlichkeit darüber informiert, dass alle 200 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer aus Falkenberg in Quarantäne geschickt werden. Zu diesem Zeitpunkt stand definitiv fest, dass zumindest eine Lehrkraft sich das Virus eingefangen hat, bei der zweiten gab es den Verdacht. Die Behörde sah keine andere Möglichkeit, als die Schule zu schließen, weil die betroffene Person in allen Klassen unterrichtet hatte.

Anders als vorige Woche beim Kindergarten „Wümmekieker“ ist der Informationsfluss für die betroffenen Eltern offenbar zufriedenstellend gelaufen. Sie berichten, dass sie am Donnerstag zunächst von der Schule telefonisch über den Coronafall informiert wurden, zu späterer Stunde folgte dann eine schriftliche Information der Schulleitung mit dem Hinweis auf das Gesundheitsamt für detaillierte Nachfragen. Bei der Gruppenschließung im Kindergarten „Wümmekieker“ hatten Eltern die Kommunikation des Gesundheitsamtes kritisiert, weil nichts Schriftliches vorlag und auch die Quarantäne-Anordnungen auf sich warten ließen.

An der kompletten Schließung der Grundschule in Falkenberg führte kein Weg mehr vorbei – trotz aller Hygienemaßnahmen, die an der Schule zum Schutz der Kinder und Lehrer getroffen worden sind. Die Umsetzung des Hygienekonzepts liegt in der Verantwortung der jeweiligen Schule. Anhaltspunkte dafür, dass das Konzept nicht richtig praktiziert worden sein könnte, liegen dem Landkreis nicht vor.

Die Quarantänezeit für die einzelnen Schüler und auch Lehrer wird unterschiedlich enden – je nachdem, wann zuletzt ein Kontakt mit den betroffenen infizierten Personen bestand, heißt es auf Nachfrage beim Landkreis. Die ersten Schüler werden demnach am 16. November in die Grundschule zurückkehren, sagt Landkreissprecherin Jana Lindemann. Die Schulleitung war am Donnerstag in dem Schreiben an die Eltern davon ausgegangen, dass der Schulbetrieb ab dem 18. November wieder aufgenommen werden könne, sofern keine weiteren Fälle dazukommen.

Für manche Eltern kommt es in diesen Tagen ziemlich dicke, denn sie haben sowohl Kinder an der Grundschule als auch welche im Kindergarten „Wümmekieker“. Dort hatte sich eine Erzieherin mit dem Coronavirus infiziert. Bislang ist alles gut gegangen: Weder in der Schule noch im Kindergarten gibt es Kinder, die sich angesteckt haben – Stand Freitagnachmittag.

Eine rechtliche Handhabe, für die jeweiligen Geschwister von Kindern, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, ebenfalls eine Quarantäne anzuordnen, hat die Gesundheitsbehörde nicht. Kontaktpersonen von Kontaktpersonen können nicht von Amts wegen in die häusliche Isolation geschickt werden, weil dies den Freiheitsgrundrechten widersprechen würde. Allerdings gibt es vom Gesundheitsamt den dringenden Appell, dass Geschwisterkinder ihre Kontakte auf ein Minimum zurückfahren sollten. Sprich: Vom Schulbesuch wird in dieser Zeit dringend abgeraten.

Für die Eltern bedeutet dies, dass sie für die Betreuung ihrer Kinder ebenfalls zu Hause bleiben müssen. Schwierig werden kann es dann, wenn die Quarantäne-Anordnung für das jeweilige Kind zu lange auf sich warten lässt, dem Arbeitgeber aber ein solches Schriftstück als Begründung für die Abwesenheit vorgelegt werden muss. Um das zu gewährleisten, stellt die Behörde die Anordnungen auch per Kurierdienst zu statt auf dem üblichen Postweg.