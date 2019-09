Bei Workshops und anderen Gelegenheiten zeigen Schüler der Kreismusikschule Osterholz, was sie gelernt haben. (Monika Fricke)

Landkreis Osterholz. Michael Boronowsky hatte gute Nachrichten für die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung des Trägervereins der Kreismusikschule Osterholz: „Wir befinden uns nicht mehr in einer Mangelverwaltung, und das schon seit vier Jahren“, sagte der zweite Vorsitzende des Vorstandes. Erreicht hätten sie dies mithilfe des sogenannten Schulentwicklungsplans. Dahinter verbirgt sich, dass die Ausbildung der Schüler der Kreismusikschule einem festen Rahmen folgt. Er wurde im Herbst 2013 erstellt. Nun müsse dieser Plan weiterentwickelt werden. Boronowsky forderte zum Blick in die Zukunft auf.

„Der Schulentwicklungsplan hat viel bewegt“, sagte er während der Sitzung im Herrenhaus auf Gut Sandbeck. Das Geheimnis des Erfolges sieht Boronowsky in der Tatsache, dass die Kreismusikschule und die kommunalen Vertreter aufgrund des Schulentwicklungsplanes quasi in einem Boot säßen. Festgeschrieben wurden in ihm damals die Zuschüsse, mit denen sich der Landkreis und die Gemeinden an der Finanzierung beteiligen. Der Landkreis übernimmt demnach jährlich einen Betrag von 140 000 Euro, die Zuschüsse von Stadt und Gemeinden summieren sich auf 70 000 Euro pro Jahr. Auch übernimmt der Landkreis Osterholz die Tarifsteigerungen bei den Gehältern der Musiklehrer.

Über die Finanzen informierte Kassenwartin Elvira Lankenau die Anwesenden. Sie berichtete, dass die Kreismusikschule rund 345 000 Euro durch Unterrichtsgebühren eingenommen hat. Hinzu kommen die Zuschüsse. Die Personalausgaben betrugen laut Lankenau rund 555 000 Euro. Im vergangenen Rechnungsjahr sei ein Überschuss von gut 50 000 Euro erwirtschaftet worden.

Bei den Wahlen zum Vorstand konnte auch diesmal der Posten des ersten Vorsitzenden nicht besetzt werden. Die Versammlung bestätigte in ihren Ämtern Michael Boronowsky als zweiten Vorsitzenden. Und auch Kassenwartin Lankenau und Beisitzer Fritz Drettmann wurden wiedergewählt. Einstimmig wurde Annette Flathmann zur neuen Schriftführerin gewählt. Ihre Vorgängerin Irmgard Farhi war im vorigen Jahr verstorben. Im Block stimmte die Versammlung über den Beirat ab. Ihm gehört als Beiratssprecherin Martina Plöger an. Weiter dabei sind Caroline Schneider-Kuhn, Doris Tyarks, Andrea Windmöller, Uwe Witschen und Martina Wohltmann. Neu hinzugekommen ist Detlef Cassens.