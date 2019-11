Mit dem Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge" gastiert das Tournee Theater Hamburg am Montag, 25. November, und am Tag darauf in Zeven. (Tournee Theater)

Zeven. Mit dem Kindermärchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ ist das Tournee Theater Hamburg am Montag, 25. November, und am Tag darauf zu Gast in Zeven. Die Vorstellungen beginnen um 14.30 Uhr im Rathaussaal. Die Spieldauer beträgt 75 Minuten mit Pause. Der Eintritt kostet sechs Euro, Informationen dazu gibt es im Rathaus Zeven beim Bürger-Service, Telefon 04281/71 62 61. Das Stück nach den Gebrüdern Grimm ist geeignet für Mädchen und Jungen ab vier Jahren. Es geht um die Prinzessin Schneewittchen, deren Leben am Hofe ihrer eifersüchtigen Stiefmutter bedroht ist. Sie findet jedoch sichere Zuflucht bei den liebenswerten sieben Zwergen. Inszeniert von Ralf Bettinger und Andreas Kleb erleben die Zuschauer ein Ensemble in märchenhaften Kostümen und einem aufwendigen Bühnenbild.