So kennt man das Jahresfest des Schützenvereins Neuenkirchen. Ob es solche Bilder im Pandemiejahr 2021 geben wird, ist derzeit noch sehr fraglich. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Noch sind es einige Monate hin bis zum Beginn der Schützenfestsaison 2021. Die des Vorjahres lässt sich in einem Wort zusammenfassen: ausgefallen. Und derzeit verschieben die Vereine pandemiebedingt bereits wieder ihre Jahreshauptversammlungen. Der Blick in die Zukunft ist in diesen Zeiten gewagt. Keiner weiß, wie es genau weiter geht. In den Vereinen bedeutet das, verschiedene Szenarien für die Traditionsfeste zu denken.

Über ein Schützenfest zu entscheiden, das sei Vereinssache, sagt der Präsident des Bezirksschützenverbandes Osterholz, Hartmut Suhling, auf Nachfrage. Im vergangenen Jahr hatten sich die Mitglieder des Bezirksverbandes auf eine einheitliche Linie geeinigt. Zu gefährlich, lautete das Credo für 2020. „Momentan sieht das genauso aus“, sagt Suhling. Bislang zeichne sich keine richtige Besserung der Pandemie ab. Aber noch sei es zu früh, für die Schützenfeste eine Voraussage zu treffen. Fest steht für ihn lediglich: „Bis Ostern wird nicht viel stattfinden können.“ Der Sportbereich der Schützen ruhe. Vereins- und Kreismeisterschaften sind schon ausgefallen. Auch für den traditionellen Bezirkskönigsball, der vor Ostern stattfinden soll, ahnt Suhling: „Der wird voraussichtlich nicht stattfinden können.“ Damit entfiele er das zweite Jahr in Folge.

Mitte Mai beginnt im Verbandsgebiet die Schützenfestsaison. Ob und was ab da möglich sei, sei nicht absehbar. Hartmut Suhling hofft: „Vielleicht ist im Februar eine andere Draufsicht möglich.“ Bezüglich der Planungen sieht Suhling noch keinen Zeitdruck. Das Standardprogramm eines normalen Schützenfests sei vorhanden. „Das ist schon Gewohnheitssache.“ Schwieriger könnte es bei Jubiläen sein. Suhling sagt: „Ein Jubiläum eins zu eins nachzuholen ist schwer.“ Eine runde Zahl sei im nächsten Jahr vorbei. Das 100-jährige Bestehen des Schützenvereins Schwanewede aus dem Jahr 2020 soll beispielsweise in diesem Jahr nachgeholt werden, und für 2021 stehen wieder drei Vereinsjubiläen im Kalender. Nicht nur für diese Vereine hofft und wünscht Suhling, dass bis zum Sommer vielleicht in veränderten Formen, im kleineren Rahmen oder mit AHA-Reglen irgendeine Art von Fest möglich ist.

Festzeitschrift bereits in Arbeit

Ein Jubiläumsschützenfest soll es beim Lilienthaler Schützenverein Heidberg-Falkenberg am letzten Juni-Wochenende werden. Die Festzeitschrift zum 150. Bestehen ist bereits in Arbeit. Die Band für den Königsball ist gebucht, so der Vorsitzende André Bornemann. Die Planung läuft, obwohl derzeit alles offen ist. „Man hofft natürlich bis zur letzten Minute“, sagt der zweite Vorsitzende Andree Bellmann-Vogelsang, „aber die Zeit läuft uns immer mehr weg.“ Zumal ihm klar ist, auch in diesem Jahr werde es im Bezirksschützenverband Osterholz wieder eine Absprache wie im Vorjahr geben. Diese lautet in Bezug auf neue Königshäuser in Kurzform: „Alle oder keiner.“ Entweder in allen Vereinen kann ein Königshaus ausgeschossen werden, oder alle verzichten darauf. Würde das Schützenfest aber ausfallen, wollen die Hei-Fas „wenigstens eine Jubiläumsfeier im Jubiläumsjahr“ abhalten. Vorbereitet werden müsse also, was dann wirklich umgesetzt werden dürfe, stehe unterdessen in den Sternen.

Den Schützenverein Worphausen drängt die Zeit noch mehr. Er eröffnet traditionell den Reigen der Schützenfeste im Bezirksschützenverband an Himmelfahrt, in diesem Jahr wäre das am 13. Mai. Bislang herrscht im Verein Stille. Die Jahreshauptversammlung kann nicht gehalten werden, der Schießbetrieb ruht. Für das Schützenfest brauche es drei bis vier Wochen Planungsvorlauf, so Schriftwartin Christiane Böschen. Abgeschrieben habe der Verein das Schützenfest noch nicht. Ob dann aber nur vereinsintern oder mit auswärtigen Vereinen gefeiert werden könnte, das wisse keiner. „Ich hoffe, dass es in irgendeiner Form stattfindet.“

Schon seit einem Jahr wird in Grasberg im Schützenverein Wörpedorf nachgedacht, wie es weiter gehen könnte. Zwei mögliche Szenarien gebe es für das Fest im August, so der Vorsitzende Kai Entelmann. Entweder kann das Schützenfest groß und mit der Öffentlichkeit gefeiert werden, oder klein und vereinsintern. Nur eines zieht er nicht in Zweifel: „Dass wir was machen, steht außer Frage – wenn es die rechtliche Grundlage gibt.“ Ob es dann auch ein neues Königshaus gebe, das wiederum hänge von allen Vereinen im Bezirksschützenverband ab. „Es muss einheitlich rüber kommen“, sagt Entelmann. Auch der Kreisschützenverband Wörpe-Wümme spreche mit einer Stimme.

Kontakt zu Schaustellern

Bei der Jahreshauptversammlung haben die Wörpedorfer Schützen keinen Zeitdruck. Im vergangenen Jahr konnte sie durchgeführt werden, so Entelmann. In Sachen Schützenfest hingegen praktiziert der Wörpedorfer Vorstand wie die Nachbarvereine den Spagat aus Warten und Planen. Zu den Schaustellern hält der Vorsitzende jedenfalls Kontakt. Auch für sie sei das eine schwere Zeit und man habe sich verständigt, im ersten Quartal zu schauen, wohin die Tendenz gehe. Der Rest des Fests sei schneller organisiert, für das Schießprogramm seien keine extravaganten neuen Dinge geplant. Er wolle etwas für die Mitglieder und die Bevölkerung organisieren, sagt Entelmann und sein Wunsch für den Sommer 2021 in Wörpedorf klingt nicht sehr verwegen: „Die Leute sollen sich mal wieder treffen.“