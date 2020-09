"Es läuft besser als gedacht", räumt Borgfelds Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe ein. Das erwartete Verkehrschaos ist ausgeblieben. (CARMEN JASPERSEN)

Die Vorbereitungen für den Abriss der Borgfelder Flutbrücke laufen auf Hochtouren. Doch nun verzögern Leitungsarbeiten der Firma Wesernetz die Rückbauarbeiten am Verbindungsstück zwischen Borgfeld und Lilienthal voraussichtlich um drei Wochen. Das erklärt ein Baustellenleiter auf Nachfrage. „Wir sind aber immer noch im Zeitplan“, unterstreicht hingegen Projektleiter Arend Kiefer vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) in Bremen. „Solche marginalen Verzögerungen sind eingeplant“, berichtete Kiefer am Rande einer Baustellenbesichtigung an der Borgfelder Allee. Zusammengekommen waren unter anderem Borgfelds Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe, Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt und Stephan Ide aus dem Baureferat der Gemeinde Lilienthal.

Borgfelder Ortspolitiker und Lilienthaler Gemeindevertreter versammeln sich inzwischen regelmäßig an der Flutbrücken-Baustelle. Diesmal ging es darum, den Verkehrsfluss auf der benachbarten Straßenbahnbrücke zu beurteilen. „Es läuft besser als gedacht“, räumte Borgfelds Ortsamtsleiter Bramsiepe ein. Seit knapp einer Woche wird der Autoverkehr über die benachbarte Straßenbahnbrücke geleitet. Befürchtungen, dass sich der Verkehr auf der Ersatzbrücke stauen könne, hätten sich bislang nicht bewahrheitet, erklärte Bramsiepe weiter. Auch Stephan Ide aus der Bauabteilung der Gemeinde Lilienthal beurteilt die Verkehrslage rund um die Flutbrücke als „entspannt“. Die Lilienthaler Gemeinde habe sogar davon abgesehen, Umleitungen auszuschildern, berichtet Ide. Seine Vermutung ist, dass mehr Leute auf die Straßenbahn umgestiegen sind.

Lilienthal will Parkplatz ausweisen

„Der Park-and-Ride-Parkplatz am Falkenberger Kreuz ist voll besetzt“, berichtet Ide. Die Gemeinde prüfe derzeit drei verschiedene Möglichkeiten, um zeitnah einen neuen Pendler-Parkplatz auszuweisen. Welche Flächen dafür vorgesehen sind, will der Verwaltungsbeamte noch nicht verraten. Eine Umgehung für den Personenkraftverkehr aus dem Umland Richtung Bremen sei derzeit aus verkehrstechnischer Sicht nicht notwendig, weil die Anschlüsse an die Kreisstraße 8/9 wieder frei befahrbar seien. „Der Verkehr fließt in beide Richtungen“, resümierte Ide zur Verkehrslage rund um die Flutbrücke.

Borgfelds Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt, Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe, Verkehrstechnikerin Nadine Stein (ASV), Projektleiter Arend Kiefer (ASV) und Stephan Ide aus dem Baureferat in Lilienthal prüfen den Verkehrsfluss neben der Flutbrücke. (CARMEN JASPERSEN)

Seit knapp einer Woche wird der Autoverkehr nun über die benachbarte Straßenbahnbrücke geführt. Straßenbahnen und Autoverkehr teilen sich in den kommenden zwei Jahren während des Flutbrückenneubaus eine Fahrspur stadteinwärts, und eine stadtauswärts. Wie berichtet, prüft ein Verkehrstechnik-Team des ASV seit Monaten die Schaltung der Verkehrszeichen auf der Hauptverkehrsachse zwischen Borgfeld und Lilienthal. „Bislang sind alle zufrieden“, erklärt Projektleiter Kiefer. „Die Fahrgäste der BSAG genauso wie die PKW-Pendler.“ Die Ampelanlagen würden weiterhin engmaschig geprüft.

Keine Beschwerden der Anwohner

„Bislang gab es auch keine Beschwerden seitens der Anwohner und die Situation veranlasst ja momentan auch nicht dazu“, berichtet Karl-Heinz Bramsiepe. Auch im Lilienthaler Rathaus gingen bislang keine Beschwerden ein. „Sollte es zu Problemen kommen, wollen wir diese schnellstmöglich beheben. Deshalb ist eine engmaschige Zusammenarbeit gerade zu Baubeginn wichtig“, erklärte Kiefer erneut. Wie berichtet, hatten im Vorfeld der Baumaßnahmen der Borgfelder Beirat und Lilienthaler Ratsmitglieder Bedenken zum Flutbrückenneubau geäußert. Anwohner sorgten sich, dass es auf der Hauptverkehrsachse vermehrt zu Staus kommen könnte. Kommunalpolitiker bemängelten, dass sich der Verkehr während der Bauphase durch die Nebenstraßen ziehen könnte.

„Das ist bislang nicht der Fall“, räumt Borgfelds Ortsamtsleiter ein. Ob sich die Situation während der Abrissarbeiten verschärfe, bleibe abzuwarten. Ab dem 7. September sollten diese eigentlich beginnen, so war es vor vier Wochen vom ASV angekündigt worden. Derzeit gehen die Brückenbauer davon aus, dass sie ab Montag, 28. September mit den Vorarbeiten für den Abriss beginnen können. Der Rückbau werde mehrere Wochen dauern. Teerschicht, Geländer, die Brückentafel und einzelne Pfeiler müssen abgetragen, abgekniffen, entsorgt und recycelt werden. Dafür seien allein zwei bis drei Wochen eingeplant.