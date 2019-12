Der Riss, der durch die Osterholzer Stadt-CDU geht, erreichte jetzt die Kreistagsfraktion. (Ralph Peters)

Landkreis Osterholz. Die CDU in Stadt und Landkreis kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Bruch in der Stadtratsfraktion hat die CDU-Kreistagsfraktion Ende November über einen Ausschluss von Bettina Rolf-Pissarczyk aus der Fraktion abgestimmt. Unsere Recherchen bestätigten entsprechende Gerüchte. Ergebnis: Die Christdemokratin aus Osterholz-Scharmbeck bleibt Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion. Gegen Rolf-Pissarczyk, ihren Mann Michael sowie die Ratsleute Thomas Wulff und Hans-Hermann Tietjen läuft seit dem Austritt der Vier aus der Stadtratsfraktion auf Betreiben der Stadt-CDU ein Parteiausschlussverfahren. Sie hatten sich im Juni ebenso wie Freidemokrat Axel Kook der Bürgerfraktion im Rat angeschlossen, nachdem CDU-Fraktionschef Michael Rolf-Pissarczyk im Frühjahr in Abwesenheit abgewählt worden war (wir berichteten).

Mit einer Entscheidung durch das Parteigericht der Kreis-CDU Verden, das die Osterholzer im Herbst wegen eigener Befangenheit eingeschaltet hatten, wird erst im nächsten Jahr gerechnet. Nach Informationen unserer Zeitung bleibt das Tischtuch zwischen den Beteiligten zerschnitten. Wie genau und warum der schwelende Konflikt jetzt die 14-köpfige Kreistagsfraktion erreichte, darüber schweigt man sich bei der Union aus.

„Ich habe den Antrag auf Abstimmung nicht gestellt“, sagte Marie Jordan, bevor wir sie direkt danach fragen konnten. Brunhilde Rühl, die wie Jordan sowohl der Kreistags- als auch der geschrumpften Stadtratsfraktion angehört, dementierte ebenfalls; desgleichen der Fraktionsvorsitzende Rainer Sekunde aus Lilienthal. Bettina Rolf-Pissarczyk sagte, auch von ihr selbst sei die Initiative – etwa als eine Art Vertrauensfrage – nicht ausgegangen.

Woher auch immer der Antrag kam: Dem CDU-Kreisvorsitzenden Kristian Tangermann bleibt die kaum noch lösbare Aufgabe, beide Lager zu befrieden. Zu der Sache äußern wolle er sich nicht, sagte Tangermann und verwies an den Vorsitzenden der Kreistagsfraktion, Rainer Sekunde aus Lilienthal. Der bestätigte lediglich: „Es gab da eine Diskussion und eine Abstimmung.“ Da es eine nichtöffentliche Fraktionssitzung gewesen sei, werde er inhaltlich nicht weiter Stellung nehmen.

Das parallel laufende Verfahren zum Parteiausschluss sei nicht wegzudiskutieren, aber der Ausgang bleibe abzuwarten, stellte Sekunde fest und setzte hinzu: „Bis dahin erwarte ich, dass wir – wie bisher auch – vertrauensvoll zusammenarbeiten.“ Defizite etwa in der Außenwirkung seien für ihn auch nicht erkennbar: Die Fraktion sei im Dezember-Kreistag geschlossen aufgetreten; ein Übergreifen der Stadt-Querelen auf die Kreis-Fraktion befürchte er nicht, so der Vorsitzende. Für ihn seien das zwei Paar Schuhe, und das werde durch den Ausgang der Abstimmung ja ebenfalls deutlich.

Bettina Rolf-Pissarczyk bekannte: „Ich bin froh, dass es eine klare Mehrheit gab, sodass ich in der Kreistagsfraktion bleiben kann.“ Wie Rainer Sekunde glaube auch sie, dass eine Zusammenarbeit mit den Parteifreunden auf Kreisebene weiterhin möglich sei. Im Grunde ihres Herzens bleibe sie Christdemokratin, auch wenn sie im Stadtrat nun mit der Bürgerfraktion zusammenarbeite. Klar sei für sie auch, dass sie „diese Schlacht nicht noch einmal schlagen“ wolle.

Ärger über Indiskretionen

Marie Jordan, die Michael Rolf-Pissarczyk als Fraktionsvorsitzende im Stadtrat beerbt hat, zeigte sich verärgert darüber, dass unsere Zeitung von der Abstimmung überhaupt erfahren hatte. Sie finde es kaum erträglich, wenn wiederholt und weiter zu befürchten sei, dass Interna aus geheimen Fraktionssitzungen öffentlich werden.

Nahezu wortgleich äußerte sich wenig später auch Brunhilde Rühl: „Ich empfinde das als ganz furchtbar.“ Nicht nur die Preisgabe vertraulicher Informationen sei für sie ein Unding; auch den Ausschluss der Parteifreundin aus der Kreistagsfraktion zu beantragen, käme für sie „absolut nicht infrage“, so die Christdemokratin. „Meine Partei steht mir nahe, da bin ich ganz die alte Schule.“ Weiter wolle sie den Vorfall nicht kommentieren.

Im Gespräch mit der Redaktion zeigte Jordan Verständnis für das Wähler-Interesse an unserer Berichterstattung, an der sie in der Vergangenheit bei Facebook kaum ein gutes Haar gelassen hatte. Neben Marie Jordan, Brunhilde Rühl und Bettina Rolf-Pissarczyk gibt es keine weiteren Mitglieder in der CDU-Kreistagsfraktion mit Wohnsitz in der Kreisstadt. Bei der Kreiswahl im November 2016 hatten alle drei Christdemokratinnen starke persönliche Ergebnisse eingefahren: Jordan sammelte stadtweit 1350 Stimmen, Rolf-Pissarczyk 1113 und Rühl, die letztlich über die Liste in den Kreistag einzog, 978.

Im Kreisparlament ist die CDU mit 14 Mandaten weiterhin zweitstärkste Fraktion hinter der SPD (15 Sitze). Neben Fraktionschef Rainer Sekunde und den drei genannten Abgeordneten gehören dazu Kai Entelmann (Grasberg), Hubert Hahndrich (Worpswede), Friedrich Humborg (Schwanewede), Ippe Klaaßen (Ritterhude), Martin Kai Köpke (Schwanewede), Axel Miesner (Lilienthal), Werner Musfeld (Schwanewede), Monica Röhr (Lilienthal), Heinz Warnken (Grasberg) und Torsten Wischhusen (Hambergen).