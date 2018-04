Die Polizei stoppte am Samstag ein Hochzeitskonvoi auf der A1. (dpa)

Ein Hochzeitskonvoi bremste am Samstagnachmittag auf der A1 den Verkehr aus, das teilte die Polizei mit. Nach Zeugenaussagen fuhren drei Autos auf den Fahrtstreifen und reduzierten die Geschwindigkeit. Vor diesen Fahrzeugen fuhr der Hochzeitswagen in Schlangenlinien über die Autobahn. Kurz darauf stoppte die Polizei die gesamte Kolonne in der Kattenturmer Heerstraße. Die Personalien der Fahrer wurden überprüft und ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet.

Die Polizei bitte um Hinweise von Zeugen, die am Samtagnachmittag auf dem Bremer Teilstück der A1 unterwegs waren. Hinweise nimmt die Dienststelle unter 0421 - 3621 48 50 entgegen. (jfj)