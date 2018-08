Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, aber das Opfer wurde festgenommen. (Björn Hake)

Mehrere Männer haben einen 35-Jährigen am Sonntagabend in Bremerhaven zusammengeschlagen. Das berichtet die Polizei. Der Vorfall habe sich gegen 21.10 Uhr in der Stromstraße ereignet. Ein Autofahrer beobachtete, wie drei Männer auf den am Boden liegenden Mann einschlugen. Als der Zeuge umdrehte, um Hilfe zu leisten, flüchteten die Unbekannten über die Lessingstraße in Richtung Hafenstraße. Von dem Trio fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 95 33 221.

Eine Festnahme hat es dennoch gegeben: Wie die Polizei bei der Befragung des Opfers feststellte, lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei dem Überfall erlitt er Prellungen und Hautabschürfungen. (var)