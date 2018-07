Die Frau fiel vor die Bahn, als sie am Wangerooger Bahnhof einfuhr (Archivbild). (Michael Galian)

Die Inselbahn auf Wangerooge hat eine Urlauberin überrollt. Die 56 Jahre alte Frau aus Hessen wollte nach Angaben der Polizei am Montagmorgen den bereits rollenden Zug auf der ostfriesischen Insel noch rechtzeitig erreichen. Dabei rutschte sie im Laufen ab und fiel auf die Gleise. Ein Hubschrauber flog sie in ein Krankenhaus auf dem Festland, wo ihre schweren Verletzungen an den Beinen behandelt werden. Die Polizei spricht von einem tragischen Unglück. (dpa/gem)