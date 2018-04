Die Polizei Delmenhorst überprüfte einen Quadfahrer, der offensichtlich Drogen konsumiert hatte. (DPA)

Beamte der Polizei in Delmenhorst hatten es am Dienstagmorgen mit einem gesprächigen Quadfahrer zutun: Der junge Mann stand nicht nur unter Cannabiseinfluss; er erzählte den Beamten auch sofort, dass er bereits am Wochenende zuvor Drogen zu sich genommen hatte.

Um 4.40 Uhr hielten Beamte der Polizei Delmenhorst den 27-Jährigen in der Harpstedter Straße für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er vor Fahrtantritt einen Joint geraucht hatte. Außerdem erklärte er den Beamten, dass er am vergangenen Wochenende auch Kokain zu sich genommen hatte.

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen mit auf die Polizeiwache in Delmenhorst, wo ein Urin-Test durchgeführt wurde. Er fiel positiv für Marihuana und Kokain aus. Dem jungen Mann wurde Blut abgenommen, dass labortechnisch auf Betäubungsmittel untersucht wird.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er unter Wirkung berauschender Mittel gefahren war. (röh)