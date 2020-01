Liverpool

15. Saisonsieg in Serie für Klopps FC Liverpool

Der FC Liverpool strebt schier unaufhaltsam dem Titel in der englischen Fußball-Meisterschaft entgegen. Auch der Tabellen-17. Westham United konnte die Siegesserie des Teams von Trainer Jürgen Klopp nicht stoppen: Beim 2:0-Sieg holten die Reds ihren 15. Sieg in Serie. Damit ist der FC Liverpool nun bereits saisonübergreifend in 41 Liga-Spielen unbesiegt. Damit baute das Klopp-Team seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City nun auf 19 Zähler aus.