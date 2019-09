Nordrhein-Westfalen

15-Jähriger flieht mit Opas Auto vor Polizei auf Autobahn

Ein Jugendlicher hat sich auf der Autobahn 57 zwischen Köln und Neuss im Auto seines Großvaters eine nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Aufgefallen war der 15-Jährige, als er mitten in der Nacht in Köln über eine rote Ampel fuhr. Eine Streife versuchte, den Teenager zu stoppen. Doch der 15-Jährige gab weiter Gas und fuhr mit Tempo 120 auf die Autobahn Erst bei Neuss - nach mehr als 30 Kilometern - konnten die Polizisten ihn stoppen. Insgesamt waren zehn Polizei-Fahrzeuge an der Verfolgung beteiligt.