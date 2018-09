Berlin

16 Verletzte bei zwei Bränden in Berlin

Bei Bränden in zwei Wohnhäusern in Berlin-Moabit sind in der Nacht insgesamt 16 Menschen verletzt worden. Nur wenige Straßen voneinander entfernt waren zwei Kinderwagen in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Beim ersten Brand habe sich Rauch in einem Mehrfamilienhaus ausgebreitet. Vier Kinder und neun Erwachsene kamen ins Krankenhaus. Wenig später kam es zum zweiten Kinderwagenbrand. „Dort gab es drei Verletzte, die wohl eine Rauchvergiftung erlitten“, sagte der Sprecher. Feuerwehrleute löschten die beiden Brände. Was zu den Bränden führte, war unklar.