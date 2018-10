Unfälle

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

180 Passagiere an Bord der indonesischen Unglücksmaschine

Ein in Indonesien abgestürztes Passagierflugzeug des Billigfliegers Lion Air hatte 180 Passagiere an Bord. Das teilte das Verkehrsministerium in Jakarta mit.