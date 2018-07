Explosionen

19 Tote bei Explosion in Industriepark in China

Bei einer Explosion in einem Industriepark im Südwesten Chinas sind 19 Menschen ums Leben gekommen, zwölf weitere wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich aus zunächst ungeklärten Gründen in einem Chemieunternehmen im Yangchun-Industriepark östlich der Stadt Yibin, wie die Sicherheitsaufsicht der Provinz Sichuan berichtete. Das nach der Detonation ausgebrochene Feuer sei inzwischen gelöscht. Die Verletzten seien in einem stabilen Zustand, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.