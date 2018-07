Wahlen

20 Tote bei Taliban-Anschlag auf Wahlkämpfer in Pakistan

Nach einem Selbstmordattentat auf eine Wahlkampfveranstaltung in der pakistanischen Stadt Peshawar am Abend ist die Zahl der Todesopfer von 13 auf 20 gestiegen. Das bestätigte der Sprecher des größten Krankenhauses in Peshawar. 60 Menschen seien verletzt worden. Ziel des Angriffs war Haroon Bilour, Mitglied einer prominenten Politikerfamilie und Kandidat der paschtunischen, links-liberalen Awami National-Partei für die Parlamentswahlen am 25. Juli. Außerdem reklamierte der Sprecher der pakistanischen Dachorganisation der Taliban den Angriff für die Gruppe.