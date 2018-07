Bayern

330 Flüge fallen in München aus

Fast 330 Flüge sind wegen der Sicherheitspanne am Münchner Flughafen seit gestern früh ausgefallen. Mehr als 32 000 Passagiere waren betroffen, teilte der Airport mit. Mehr als 2000 gestrandete Menschen verbrachten die Nacht auf Bänken oder Feldbetten im Flughafen. Heute standen erneut Tausende vor den Schaltern an, um Flüge umzubuchen. Die Räumung von zwei Abflughallen führte gestern zu chaotischen Zuständen in Terminal 2. Eine Frau war aus bislang ungeklärten Gründen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt.