Zwei Arbeitskollegen aus Berlin haben den rund 42 Millionen Euro schweren Eurojackpot am vergangenen Freitag geknackt. „Die Männer sind in ihren Vierzigern und arbeiten in Berlin-Neukölln bei demselben Unternehmen“, gab Lutz Trabalski von Lotto Berlin bekannt. Einer der Männer habe sich heute bei Lotto Berlin gemeldet und den Gewinn geltend gemacht. Der andere sei regulär bei der Arbeit geblieben. „Ich war sehr überrascht, wie ruhig und gefasst der Gewinner war, der hier war“, sagte Trabalski.