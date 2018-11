Berlin

67. Bundespresseball mit Ex-Kanzler Schröder

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist einer der prominenten Gäste auf dem diesjährigen Bundespresseball im Berliner Hotel „Adlon“. Er wird am Freitag mit seiner Frau Soyeon Kim erwartet, wie die Veranstalter von der Bundespressekonferenz am Mittwoch mitteilten. Erst Anfang Oktober feierten Schröder und seine Frau ihre Hochzeit in größerem Rahmen - ebenfalls im „Adlon“ am Brandenburger Tor. Unter den Besuchern werden auch Schröders Ex-Gattin Doris Schröder-Köpf und ihr Lebensgefährte, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, sein.