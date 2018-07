Freizeit

84-jähriger stürzt beim Wandern in die Tiefe - tot

Bei einer Wanderung in den Bayerischen Alpen ist ein 84-Jähriger tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitag auf der Brecherspitze in Schliersee unterwegs. Er habe nach bisherigen Erkenntnissen das Gleichgewicht verloren und sei etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte er sich tödlich. Einsatzkräfte bargen den Toten mit einem Hubschrauber. Ein anderer Wanderer hatte sich per Notruf an die Polizei gewandt, weil er einen Hut und ein Paar Skistöcke gefunden hatte.