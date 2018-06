Mali

Angeblich Menschenrechtsverstöße bei Militäreinsatz in Mali

Paris (dpa) - Berichte über Menschenrechtsverletzungen malischer Truppen bei der Rückeroberung Nordmalis aus Islamistenhand beunruhigen Frankreich. Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian sprach von einem «Risiko», ohne die Vorwürfe zu bestätigen. Er rief in französischen Medien auf, «extrem Wachsam» in dieser Frage zu sein. Frankreich zähle auf die malischen Offiziere. Berichten zufolge sollen malische Soldaten auf ihrem von französischen Truppen unterstützten Vormarsch in mehreren Orten Verdächtige hingerichtet haben, darunter Tuareg.