Apple öffnet Store und Kunden-Zentrum in Berlin

Berlin (dpa) - Nach zweijähriger Bauzeit wird Apple morgen den ersten Berliner Apple Store und das größte Kundenbetreuungszentrum in Europa am Kurfürstendamm eröffnen. Das denkmalgeschützte Gebäude war im Oktober 1913 als eines der ersten Kinos in Berlin gebaut worden. In dem renovierten Kinosaal des ehemaligen Union-Palastes sollen künftig nicht nur Kundenveranstaltungen, sondern auch Konzerte und Kultur-Events stattfinden. Der kalifornische Konzern betreibt weltweit 404 Apple Stores, darunter 81 in Europa und elf in Deutschland.