Atom-Verhandlungen mit Iran in Almaty beendet

Almaty (dpa) - Die Verhandlungen über das umstrittenen iranische Atomprogramm in der kasachischen Großstadt Almaty sind beendet. Wie der iranische Staatssender Press TV berichtet, soll es als nächsten Schritt wie schon im Vorjahr ein Expertentreffen in Istanbul geben. Danach seien erneut Verhandlungen in Almaty geplant, verlautete aus der iranischen Delegation. Mögliche Annäherungen zwischen Teheran und der internationalen 5+1-Gruppe - die fünf UN-Vetomächte sowie Deutschland - in dem jahrelangen Streit sind noch nicht bekannt. Der Westen verdächtigt den Iran, ein Atomwaffenprogramm aufzubauen.