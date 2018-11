Türkei

Aufklärungs-Tornados der Bundeswehr über Syrien jetzt nachtsichtfähig

Berlin (dpa) - Die über Syrien und dem Irak gegen die Terrormiliz Islamischer Staat eingesetzten Tornados der Bundeswehr sind für Flüge in der Nacht umgerüstet worden. Die Nachtsichtfähigkeit der in der Türkei stationierten Tornados sei beschleunigt hergestellt worden, teilte die Bundeswehr mit. Die "Tornado"-Piloten konnten wegen zu starker Beleuchtung im Cockpit zunächst nur tagsüber fliegen. Die Bundeswehr beteiligt sich mit Aufklärungsflügen über Syrien und dem Irak am Kampf gegen die Terrormiliz.