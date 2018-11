Wetter

Aufräumarbeiten nach Unwettern in Hessen und Rheinland-Pfalz

Bad Schwalbach (dpa) - Nach den heftigen Gewittern in Hessen und Rheinland-Pfalz gehen heute die Aufräumarbeiten weiter. Am Abend hatten Sturmböen Dutzende Dächer abgedeckt und zahlreiche Bäume zum Umstürzen gebracht. Im Taunus und in der Pfalz rund um Ludwigshafen kam es daraufhin zu Verkehrsbehinderungen. In der Vorderpfalz wurde ein Autofahrer leicht verletzt, als er einem umgestürzten Baum ausweichen wollte und dann mit seinem Wagen gegen einen Baum am Straßenrand prallte. Wegen Sturmschäden war der Zugverkehr zwischen Frankfurt am Main und Mannheim beeinträchtigt, teilte die Deutsche Bahn mit.