Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Außenminister Kerry und Lawrow treffen sich in Berlin

Berlin (dpa) - Der neue US-Außenminister John Kerry ist in Berlin erstmals mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammengekommen. Bei dem Treffen im Hotel «Adlon» sollte es auch um den Konflikt in Syrien gehen. Die Veto-Macht Russland hat ein härteres Vorgehen gegen Machthaber Baschar al-Assad bislang im UN-Sicherheitsrat verhindert. Kerry nimmt morgen auch an einem Treffen der wichtigsten Länder der internationalen Syrien-«Freundesgruppe» in Rom teil.