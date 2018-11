Fernsehen

Berliner Senat stoppt RTL-Fernsehaufnahmen von Geburten

Berlin (dpa) - Der Berliner Senat hat die Dreharbeiten zur RTL-Serie «Babyboom - Willkommen im Leben» vorläufig gestoppt. Gesundheitssenator Mario Czaja wies die Geschäftsführung des landeseigenen Krankenhaus-Konzerns Vivantes an, die Filmarbeiten des Senders RTL bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung am 20. März zu unterbrechen. RTL flimt seit einigen Tagen im Krankenhaus Friedrichshain die Geburten von Babys und das Leben der jungen Familien. Dafür sollten einverstandene Mütter ihr Baby in einem abgetrennten Bereich der Entbindungsstation bekommen.