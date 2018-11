Bochum

Bochum verpasst Tabellenführung: 1:1 gegen Düsseldorf

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Zum Abschluss des siebten Spieltages musste sich das Team gegen Fortuna Düsseldorf mit einem 1:1 zufriedengeben. Der Österreicher Michael Gregoritsch erzielte per Kopf die Führung für den VfL, Joel Pohjanpalo schaffte für die Gäste den verdienten Ausgleich. Die Bochumer warten weiter auf den ersten Heimsieg und rangieren in der Tabelle hinter Darmstadt 98, RB Leipzig und dem 1. FC Kaiserlautern an vierter Stelle.