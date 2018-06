Gas

Bundesregierung will Gas-Förderung rasch regeln

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will die umstrittene Gasförderung aus tiefen Gesteinsschichten rasch bundesweit regeln. Das sagte ein Sprecher von Bundesumweltminister Peter Altmaier der dpa. Ob ein Gesetz noch vor der Bundestagswahl im September zu erwarten ist, ließ er offen. Das Umweltbundesamt hatte in einer Studie ermittelt, dass Deutschland mit den geschätzten Schiefergas-Vorkommen seinen Gasbedarf für 13 Jahre decken könnte - allerdings liegen viele Vorkommen in Wasserschutzgebieten.