Extremismus

CSU tendenziell für NPD-Verbotsantrag von Regierung und Bundestag

Berlin (dpa) - In der Debatte über ein NPD-Verbot gibt es in der Bundestags-CSU tendenziell die Auffassung, dass auch Regierung und Parlament eigene Verbotsanträge in Karlsruhe stellen sollten. Das sagte Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt in Berlin. Die CSU wolle ein Zeichen dafür setzen, dass die anderen Verfassungsorgane nicht abseits stünden, nachdem sich der Bundesrat schon für einen solchen Antrag entschieden habe. In der Landesgruppe sei man aber auch skeptisch, was die Erfolgsaussichten angehe. Eine Entscheidung über einen Bundestagsantrag solle zeitnah bis Ende März fallen.