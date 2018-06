Diäten

CSU-Verwandtenaffäre - weitere Politiker geraten in die Kritik

München (dpa) - In der Verwandtenaffäre im bayerischen Landtag geraten immer mehr CSU-Politiker in die Kritik. Dazu zählen Bayerns Justizministerin Beate Merk, Agrarminister Helmut Brunner und Kultusstaatssekretär Bernd Sibler. Das ergab eine Umfrage des Bayerischen Rundfunks unter allen 187 Landtagsabgeordneten. Merk bestätigte, dass sie von 2010 bis 2013 ihrer Schwester zeitweise Büroaufträge erteilte, nachdem eine reguläre Mitarbeiterin wegen einer Schwangerschaft ihre Arbeitszeit reduziert hatte. In den anderen Fällen liegen die Tätigkeiten mehrere Jahre zurück.