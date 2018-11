EU

Cameron will Briten über EU-Verbleib abstimmen lassen

London (dpa) - Premierminister David Cameron will die Briten über den Verbleib ihres Landes in der EU abstimmen lassen. In seiner europapolitischen Grundsatzrede heute in London werde Cameron ein solches Referendum ankündigen, berichtet die Nachrichtenagentur PA. Die Abstimmung soll aber nur durchgeführt werden, wenn Cameron bei den Parlamentswahlen in zwei Jahren wiedergewählt wird. Das Referendum könnte dann spätestens Mitte der nächsten Legislaturperiode stattfinden.