China zensiert James Bond und «Cloud Atlas»

Peking (dpa) - Chinas Filmaufsicht hat den neuen James Bond-Film «Skyfall» und Tom Tykwers «Cloud Atlas» zensiert. Die teils heftigen Schnitte in Szenen, die als politisch inkorrekt oder allzu unzüchtig empfunden wurden, lösten in China eine Diskussion aus, ob die Zensur nicht zu weit gehe. In «Skyfall» fehlt zum Beispiel eine Szene in Shanghai, wo ein Killer kaltblütig einen chinesischen Wachmann erschießt. «Cloud Atlas» wurde derart stark gekürzt, dass Zuschauer bei der Pekinger Premiere dem ohnehin komplizierten Geschehen nur schwer folgen konnten.