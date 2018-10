Außenhandel

DIHK: Britischer EU-Austritt wäre für Deutschland schmerzlich

Düsseldorf (dpa) - Die deutsche Wirtschaft warnt vor einem möglichen Austritt Großbritannien aus der EU: «Für Deutschland wäre ein solcher Austritt mit Schmerzen verbunden. Immerhin sei das Land in den Top 5 der deutschen Handelspartner, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Hans Heinrich Driftmann dem «Handelsblatt». Mit einem EU-Austritt würde sich Großbritannien aber vor allem selbst schaden, so Driftmann. Die Stimme der Briten in der Welt würde erheblich an Gewicht verlieren. Er hoffe daher, dass sich die Briten am Ende für die EU entscheiden.