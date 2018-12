Finanzen

Dax auf Talfahrt wegen politischer Sorgen in Italien

Frankfurt/Main (dpa) - Ernüchterung nach der Wahl in Italien hat den deutschen Aktienmarkt auf Talfahrt geschickt. In der drittgrößten Euro-Volkswirtschaft, die als wichtiger Dominostein in Sachen Euro-Rettung gilt, droht nach den Parlamentswahlen politischer Stillstand. Der Leitindex Dax sackte am Nachmittag um 1,55 Prozent auf 7653 Punkte ab. Der Euro kam unter Druck: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3077 Dollar fest.