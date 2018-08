Präsident

Demonstranten stürmen Hauptquartier der Muslimbruderschaft

Kairo (dpa) - Demonstranten haben in der ägyptischen Hauptstadt Kairo die Zentrale der regierenden Muslimbruderschaft angegriffen und gestürmt. Der Nachrichtensender Al-Arabija zeigte Fernsehbilder von dem Hauptquartier der Islamisten. Dort waren die Fensterscheiben eingeschlagen, Stühle lagen auf der Straße, an manchen Stellen brannte es. Schon in der Nacht hatte es Angriffe auf das Gebäude und eine Schießerei gegeben, bei der mindestens zwei Menschen ums Leben kamen. Gegen Präsident Mohammed Mursi gibt es wieder Massenproteste.