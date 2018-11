Männer

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Deutsche Handball-Helden bei Ankunft in Berlin-Tegel gefeiert

Die deutschen Handball-Europameister sind bei ihrer Landung in Berlin-Tegel herzlich begrüßt worden. Vertreter des Deutschen Handball-Bundes beglückwünschten vor vielen Fernsehteams und Reportern die Spieler. Torwart Carsten Lichtlein reckte die EM-Trophäe in die Luft. Noch auf dem Airport posierte das Team vor dem DHB-Bus für ein Gruppenfoto und entfaltete ein Transparent für die Fans mit der Aufschrift "Vielen Dank für Eure Unterstützung". Im Anschluß soll der EM-Titel bei einer großen Fan-Party in der Max-Schmeling-Halle mit Stargast DJ Ötzi gefeiert werden.