Deutsche Waffen für fast eine Milliarde Euro in die Golfregion

Berlin (dpa) - Trotz aller Kritik an der Menschenrechtslage in den Golfstaaten boomen deutsche Rüstungsexporte in die Region weiter. Im ersten Halbjahr erteilte die Bundesregierung Ausfuhrgenehmigungen für die sechs Staaten des Golfkooperationsrats im Wert von fast einer Milliarde Euro. Der mit Abstand wichtigste Abnehmer ist Katar, gefolgt von Saudi-Arabien. Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich die Exportgenehmigungen mehr als verdoppelt.