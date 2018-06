Kongresse

Deutsche wünschen sich besseren Schutz vor Geisterfahrern

Hannover (dpa) - Nach einer Serie von folgenschweren Unfällen von Geisterfahrern hat sich die Mehrzahl der Deutschen für bessere Warnhinweise und mehr Schutz ausgesprochen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa gaben 69 Prozent der Befragten an, sie hätten auf deutschen Autobahnen persönlich als Fahrer oder Beifahrer Angst vor Falschfahrern. Sinnvoll wären nach Überzeugung von 70 Prozent große Warnschilder mit der Aufschrift «Stop Falsch», wie es in Österreich üblich ist.