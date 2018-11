EU

EU-Kommission begrüßt Camerons EU-Rede

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat die Rede des britischen Regierungschefs David Cameron als wichtigen Beitrag zur demokratischen Debatte in Großbritannien über Europa begrüßt. Eine Kommissions-Sprecherin wollte aber nicht zu dessen Kritik an der EU-Behörde Stellung nehmen. Cameron hatte in der Rede von ineffizienter Entscheidungsfindung in der EU und einer ständig größer werdenden EU-Kommission gesprochen. Außenminister Guido Westerwelle appelierte an Großbritannien, seine Zukunft auch weiter in der Europäischen Union zu sehen.