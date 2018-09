Luftverkehr

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

EU-Wettbewerber wollen irische Airline-Fusion verbieten

Brüssel (dpa) - Rote Karte aus Brüssel: Die EU-Kommission will heute die geplante Übernahme von Aer Lingus durch die irische Billigfluggesellschaft Ryanair verbieten. Das Vorhaben von Ryanair dürfte damit zum dritten Mal an den europäischen Wettbewerbshütern scheitern. Bereits vor zwei Wochen hatte Ryanair mitgeteilt, dass Brüssel trotz der angebotenen Zugeständnisse die Übernahme des ebenfalls irischen Konkurrenten durchkreuzen wolle. Ryanair kündigte für diesen Fall eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof an.