Schladming (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hat bei der alpinen Ski-WM in Schladming die Goldmedaille in der Super-Kombination gewonnen. Silber ging an die Slowenin Tina Maze, Bronze sicherte sich Nicole Hosp aus Österreich.