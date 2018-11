Unfälle

Ein Toter bei Brand in Einkaufszentrum im australischen Perth

Sydney (dpa) - Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der westaustralischen Stadt Perth ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zu dem Brand kam es nach der Explosion eines Stromtransformators. Mindestens drei Menschen wurden mit schweren Brandwunden in Krankenhäuser gebracht.