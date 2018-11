Kriminalität

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Entführer von Anneli wegen Mordes verurteilt

Die beiden Entführer der Unternehmertochter Anneli-Marie sollen für Jahre ins Gefängnis. Das Dresdner Landgericht verurteilte Markus B. und Norbert K. wegen Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge. Bei Markus B., der eine lebenslange Gefängnisstrafe erhielt, wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Sein Komplize Norbert K. soll für achteinhalb Jahre in Haft. Beide haben Anneli-Marie nach Überzeugung des Gerichts am 13. August 2015 entführt, um 1,2 Millionen Euro zu erpressen. An das Geld kamen sie nicht. Die Jugendliche wurde erdrosselt.