Erholung führt Dax kurz über 10 000 Punkte

Die inzwischen dreitägige Erholung hat den Dax heute kurz über die Marke von 10 000 Punkten gehievt. Vor allem starke Autoaktien hatten den deutschen Leitindex in der Spitze bis auf 10 013 Punkte getrieben. Zum Handelsschluss verblieb ein Plus von 1,33 Prozent auf 9964,07 Punkte. Die Anleger honorierten, dass es in Großbritannien erstmals seit dem Brexit-Votum nun zumindest wieder einen Funken Sicherheit gebe, sagte Händler Markus Huber von City of London Markets. Die britische Politikerin Theresa May wird als neue Premierministerin ihr Land aus der Europäischen Union führen.