Kriminalität

Ermittler: Siebenjährige in Kiel verschleppt und vergewaltigt

Kiel (dpa) - Ein 30-Jähriger soll in Kiel ein siebenjähriges Mädchen verschleppt und sexuell schwer missbraucht haben. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann das spielende Mädchen am Sonntagvormittag auf einem Schulhof angesprochen und mit in seine Wohnung genommen. Dort habe er es missbraucht. Dann soll er sein Opfer freigelassen haben. Der Mann war bereits nach dem Missbrauch einer Fünfjährigen in einem Kindergarten ins Visier der Polizei geraten. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass er auch für diese Tat verantwortlich ist.