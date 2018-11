USA

Ex-NSA-Mann Binney rät Snowden von Rückkehr in die USA ab

Berlin (dpa) - Der Ex-NSA-Mitarbeiter William Binney rät Edward Snowden von einer Rückkehr in die USA ab. In den USA würde er im Moment keinen fairen Prozess bekommen, sagte Binney im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Snowden solle deshalb besser bleiben, wo er sei. Snowden hatte, wie Binney auch, für die NSA gearbeitet. Die USA suchen den Whistleblower per Haftbefehl. Linke und Grüne würden Snowden gern für eine Aussage im NSA-Ausschuss nach Deutschland holen. Die Bundesregierung lehnt das aber ab.