Foodwatch kritisiert geplantes Regionalkennzeichen für Lebensmittel

Berlin (dpa) - Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat das geplante neue Regionalkennzeichen für Lebensmittel kritisiert. «Die Lebensmittelhersteller sollten verpflichtet werden, draufzuschreiben wo die Rohstoffe herkommen - und nicht freiwillig, also nicht nur die, die es gerne verraten möchten», sagte Oliver Huizinga von Foodwatch im ZDF. Interessant werde es erst, wenn ein Hersteller nicht verraten wolle, wo die Zutaten seiner Produkte herkämen. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner will das freiwillige «Regionalfenster» mit rund 150 Produkten in fünf Regionen testen.